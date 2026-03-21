Fiorentina-Inter, Vanoli scioglie il nodo: Kean o Piccoli per sfidare i nerazzurri?

La Fiorentina arriva alla sfida contro l’Inter nel momento forse più delicato – e allo stesso tempo più esaltante – della sua stagione. La qualificazione ai quarti di Conference League ha riportato entusiasmo, mentre la vittoria di Cremona ha rimesso ordine alla classifica.

Adesso però arriva il vero banco di prova. Domenica sera al Franchi non è solo una partita, ma un test di maturità vero, di quelli che possono cambiare la percezione di un’intera stagione.

La Fiorentina tra entusiasmo e conferme

Paolo Vanoli non sembra intenzionato a stravolgere nulla. Linea chiara, idee semplici: squadra corta, intensità e pochi esperimenti. La base resta quella vista contro la Cremonese.

Davanti a De Gea, la difesa è ormai definita con Dodò e Gosens sugli esterni e la coppia centrale Pongracic-Ranieri. In mezzo torna Mandragora, chiamato a dare equilibrio accanto a Fagioli e Brescianini.

Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Il vero nodo resta però l’attacco. Il dubbio è uno, ma pesa: Kean o Piccoli.

Kean garantisce profondità, fisicità e strappi. Piccoli invece offre più lavoro sporco, dialogo e copertura. Due modi diversi di interpretare la stessa partita. E qui si gioca una parte importante delle scelte di Vanoli.

Sugli esterni offensivi, invece, poche sorprese: Parisi e Gudmundsson sono confermati, oggi tra i più in forma.

Inter solida, ma con qualche crepa

L’Inter si presenta a Firenze da capolista, ma con qualche segnale meno rassicurante rispetto alle settimane precedenti. Il pareggio con l’Atalanta ha lasciato qualche dubbio e l’assenza di Bastoni non è banale.

Al suo posto è pronto Carlos Augusto, con Akanji e Bisseck a completare il reparto. A centrocampo torna Calhanoglu, vero metronomo della squadra, affiancato da Barella e Zielinski.

Sugli esterni Dimarco e Dumfries restano punti fermi. Davanti, invece, cambia qualcosa: Thuram sarà il riferimento offensivo, con Pio Esposito al suo fianco.

L’assenza di Lautaro Martinez pesa eccome. Non è solo una questione tecnica, ma anche di leadership. E la scelta di non rischiarlo dice molto sulle priorità dell’Inter in questo momento.

La chiave: coraggio o gestione

Alla fine il punto è tutto qui. La Fiorentina deve decidere che partita vuole fare.

Attaccare subito, spingere e sfruttare le incertezze dell’Inter. Oppure costruire una gara più controllata, aspettando il momento giusto.

Il ballottaggio tra Kean e Piccoli è lo specchio di questa scelta.

L’Inter resta una squadra più abituata a queste sfide, ma arriva a Firenze senza il suo uomo simbolo e con qualche crepa.

E in queste notti, quando il contesto cambia, il Franchi può davvero fare la differenza.