Il Napoli vuole dare una seconda chance in Italia ad Hancko: che differenza di prezzo con la cifra incassata dalla Fiorentina

L'intuizione evidentemente era stata giusta, visto l'alto interesse e soprattutto le alte cifre che girano intorno a David Hancko, centralo slovacco che arrivò a Firenze per circa 4 milioni nel 2018, salvo essere rispedito ad Est nel 2021 per la metà. Nel frattempo l'affermazione al Feyenoord e il Napoli, secondo Tmw, vorrebbe riportarlo in Serie A: gli olandesi però chiedono 30 milioni e i partenopei non sono gli unici attenti al classe '97.