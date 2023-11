Baiano: "Il Napoli non deve fare come la Fiorentina, che contro l'Empoli ha pagato dazio immaginando di trovare una squadra arrendevole"

L'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Francesco Baiano è intervenuto a Radio Marte Sport Live per esprimere le impressioni sulla prossima partita tra gli azzurri e l'Empoli in programma domenica tirando in ballo quella persa dalla Fiorentina poche settimane fa: “La gara di domenica per il Napoli non è facile: la Fiorentina ha perso in casa con l’Empoli, ha pagato dazio perché pensava di trovare una squadra arrendevole, e invece l’Empoli ha messo sotto i viola e ha vinto”.

E aggiunge: "Se il Napoli fa il Napoli ha la possibilità di vincere senza dubbi, se pensa di sottovalutare l’avversario invece rischia grosso”.