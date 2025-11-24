La Fiorentina e Dodô hanno rotto il silenzio, si ritorna a parlare di contratto: I dettagli

Dopo mesi di silenzio e di stallo della situazione, in cui nessuno aveva fatto passi avanti nei confronti dell'altra parte, la Fiorentina e Dodô sono tornati a parlarsi e a parlare di un possibile rinnovo di contratto. Lo scrive il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Primo contatto

Scendendo nello specifico, nelle ultime ore c’è stato un primo contatto tra l’entourage del brasiliano e il nuovo direttore sportivo della squadra Roberto Goretti.

Dodô è tornato a seguire la Fiorentina

Le parti proveranno a raggiungere un accordo per il prolungamento contrattuale. Dietro a tutto, ovviamente, c'è il benestare del giocatore che è tornato, tra le altre cose, a seguire la Fiorentina sui suoi social (particolare non secondario di questi tempi).