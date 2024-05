Non basta un ottimo finale di stagione ad Amrabat: il Manchester United non cambierà idea sul suo futuro

Tra i migliori in campo nella finale vinta contro il Manchester City in FA Cup e un finale di stagione in crescendo per Sofyan Amrabat, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito all'altro storico club Manchester, lo United.

La chiusura in crescita non cambia le sorti

Nonostante le ultime ottime performances, che avevano fatto pensare a un possibile ripensamento da parte dei Red Devils sul possibile riscatto del marocchino, come riporta Football Insider, la decisione è ormai presa: Amrabat non sarà riscattato. Il marocchino ex Verona tornerà così a Firenze in attesa di trovare una nuova destinazione.