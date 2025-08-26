Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a News.Superscommesse.it, esprimendosi su vari fronti attuali del mercato della Fiorentina.

“Cosa mi aspetto dalla Fiorentina? Dopo il gol di Cagliari, mi aspetto che Mandragora sia tolto dal mercato e si trovi un accordo per il rinnovo del suo contratto”.

‘Fortini va solo aspettato, è molto forte’

“Arriverà un vice Dodô, visto che ci sono delle perplessità su Fortini, secondo me non giustificate. Andrebbe infatti aspettato, perché è un calciatore molto forte (lo abbiamo ammirato già l’anno scorso con la Juve Stabia in Serie B). Al suo posto credo che arriverà Lamptey del Brighton”.

‘La Fiorentina non necessita altri innesti’

“Quindi, con l’arrivo di Piccoli, che va considerato come un titolare aggiunto, visto l’ammontare dell’investimento realizzato, grosse esigenze di ulteriori innesti la Fiorentina non ce l’ha”.