A Madrid oggi l'Italia Under 19 di mister Alberto Bollini ha sfidato i pari età della Spagna in un test amichevole molto tirato e sentito che si è concluso col punteggio di 1-0 per gli iberici. Sono ben tre calciatori della Fiorentina hanno preso parte alla gara, assente invece il quarto inizialmente convocato, ossia Niccolò Fortini. L' esterno viola in prestito alla Juve Stabia ha infatti rimediato un piccolo problema fisico che lo ha costretto a rinunciare a questo appuntamento con gli Azzurrini.

C'è ancora Martinelli tra i pali azzurri

Come di consueto tra i pali ha agito il portiere classe 2006 viola Tommaso Martinelli, che ha debuttato di recente anche in Conference League, giocando da titolare contro il LASK. Sicura la prova del giocatore gigliato, che si rende anche protagonista di qualche ottimo intervento, specialmente in uscita, durante la sua permanenza in campo. Il portiere della Fiorentina esce nel finale e l'Italia capitola al 91' sul tiro da pochi passi di Rodriguez, che fredda Mascardi col sinistro. È la nona presenza in Under 19 per Martinelli.

Il viola Tommaso Rubino entra in campo col numero 18

Rubino debutta bene, spazio anche per Caprini

Entrano all'inizio del secondo tempo gli attaccanti viola Tommaso Rubino e Maat Daniel Caprini. Ingresso eccellente di Rubino, al debutto con la maglia dell'Italia. Il fantasista viola entra col piglio giusto, rendendosi pericoloso più volte: Rubino colpisce anche un palo al 64'. Discreta anche la prova di Caprini, che prova anche a pungere in un paio di circostanze, prima col destro e poi di testa su un bell'invito del compagno di squadra alla Fiorentina Rubino. I due calciatori hanno finora combinato per un totale di 15 gol in stagione.