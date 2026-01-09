A margine della presentazione della targa per celebrare i 126 anni della Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato a TMW tornando sul tema degli arbitri, dopo le polemiche della partita con la Fiorentina: “Registro ogni singolo danno che abbiamo subito, mi risulta tra l'altro che la politica stia attenzionando la cosa. Intendo il sistema, non la nostra specifica situazione. Quello che sta succedendo non è più concepibile, la classe arbitrale ha perso credibilità. Un fallo di mano viene interpretato ogni volta in maniera diversa”.

“Il sistema non è più credibile”

Poi ha aggiunto: “Gli episodi che abbiamo subito dimostrano che non c'è uniformità di giudizio. Un fuorigioco, un'espulsione, un fallo di mano, vengono giudicati in maniera diversa a seconda della partita, dell'arbitro o di chi c'è al Var. Come uomo delle istituzioni, non potevo non porre l'attenzione sul problema con una lettera ufficiale alla Lega Calcio in cui, in modo trasparente e corretto, spiego che il sistema sta perdendo credibilità".