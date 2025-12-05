Da obiettivo annuale a percorso proibitivo: in una Coppa Italia senza sorprese diventa difficile immaginare una Fiorentina competitiva

Mancano solo Roma-Torino e Fiorentina-Como per completare gli ottavi di finali di Coppa Italia. La squadra di Vanoli affronterà quella di Fabregas il 27 gennaio, ed è certamente difficile prevedere oggi in quali condizioni arriverà all'appuntamento. Intanto, però, si possono fare delle riflessioni.

Nessuna sorpresa

A partire dal fatto che, finora, di sorprese non ce ne sono state. Il Napoli è dovuto ricorrere a una serie interminabile di rigori contro il Cagliari, ma alla fine l'ha spuntata e come lui tutte le altre big. La squadra di Conte, il Bologna, la Lazio, la Juventus, l'Atalanta e l'Inter si sono qualificate ai quarti, e forse per la prima volta negli ultimi anni non s'è assistito a colpi di scena.

Percorso proibitivo

Tra l'altro il Napoli sarebbe proprio l'avversario della Fiorentina, in un lato del tabellone proibitivo con anche Inter ed eventualmente Roma. Ci sono poi le condizioni di una Fiorentina tutt'altro che indicata, almeno ad oggi, per concorrere a un trofeo che storicamente è sempre stato un obiettivo. Vedremo cosa succederà da qui a gennaio, ma ad oggi pensare alla Coppa Italia come una strada realmente percorribile dalla Fiorentina è davvero difficile.