Il giornalista Stefano Cecchi ha presentato Fiorentina-Atalanta a Radio Bruno Toscana, partendo dal club bergamasco: “L'Atalanta è un modello per il calcio moderno, in cui sembra prevalere soltanto chi ha più soldi. I nerazzurri ci raccontano che creare ricchezza con i giovani talenti ti porta dove non sei mai stato”.

Sul confronto tra le difese delle due squadre: “Penso che l'Atalanta abbia un qualcosa in più. Scalvini è molto forte, anche se penso che Milenkovic farebbe il titolare anche a Bergamo. Insomma, i ragazzi di Gasperini hanno qualcosa in più, però non c'è chissà quale distacco”.