In vista di Fiorentina-Atalanta di domenica, l'ex calciatore nerazzurro German Denis è intervenuto a Radio Bruno Toscana, iniziando da Beltran: “In Argentina ha fatto il suo, dopodiché è stato seguito da tante squadre, tra cui anche l'Atalanta. La Fiorentina, comunque, ha fatto benissimo a prenderselo perché ha un potenziale enorme. Ora ci vorrà tempo, però la speranza è che tiri fuori il suo valore anche in Serie A. Riesce ad avere anche spazio in una Nazionale fortissima”.

E aggiunge: “Vedrete più avanti che può fare tranquillamente tutto nel reparto offensivo. Può costruire e fare assist, esce spesso dalla posizione. Indubbiamente è un attaccante completo”.

Su Gonzalez: "Brava la Fiorentina a tenerlo e ad aspettarlo. Inutile ripetere che è forte, varrà tanto in futuro. Prospettive di mercato? Difficile competere con le migliori di Premier League, ma la Fiorentina ha qualche arma dalla sua. E spero che rimanga a lungo in viola, sarebbe una bella storia".