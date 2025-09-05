La prima formazione ufficiale dell'Italia Under 21 di Baldini: Ndour parte titolare. Out Amatucci
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Italia-Montenegro Under 21, gara valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria che si gioca a La Spezia alle 18:15. Per il ct Silvio Baldini si tratta dell'esordio su questa panchina.
C'è Cher Ndour tra i titolari: il centrocampista della Fiorentina parte dal primo minuto. In tribuna, invece, Lorenzo Amatucci. Solo panchina per Tommaso Berti, ex viola.
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. All.: Silvio Baldini.
