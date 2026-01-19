Il punto sul mercato: Fabbian-Sohm, siamo agli sgoccioli. Due figure in uscita, ma manca ancora un difensore: occhio alla suggestione inglese

Giornata ricca di notizie di mercato in ottica Fiorentina: in primis, è arrivata l’ufficialità di Harrison, che firma con la Viola e vestirà la maglia numero 17. Si attende solo la conferma, invece, della trattativa-lampo che vedrà Fabbian – dopo la rete di ieri che ha accorciato le distanze – diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: percorso inverso per Sohm, che invece si unirà alla corte di Italiano.

Vicini al quarto colpo

Ebbene, siamo ai dettagli per l’operazione sopracitata: per Fabbian si tratterà di un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto legato alla salvezza della Fiorentina a quota 13 milioni di euro, ai quali si aggiungono 1.5 milioni in bonus. Un pacchetto completo, in caso di permanenza in Serie A e adempimento degli obiettivi, da 15.5mln. Sohm, invece, dovrebbe unirsi al Bologna sì in prestito, ma solo con diritto, senza obbligo di riscatto.

Due uscite in vista

Tiene banco anche un’altra uscita, quella di Dzeko, vicino al trasferimento allo Schalke 04: decisiva, nella trattativa, l’intercessione del tecnico dei tedeschi, Muslic, connazionale del Cigno di Sarajevo. Lo Schalke 04, infatti, avrebbe presentato un'offerta concreta con bonus alti, basati sulle performance del bosniaco con la casacca dei tedeschi. Aria di vendita anche per Richardson – che ieri ha seguito la finale del suo Marocco, uscito sconfitto -: su di lui il Copenhagen, che ha presentato alla Fiorentina un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, con una percentuale su una futura rivendita.

In difesa

Archiviato il discorso sui centrocampisti, piace ancora Coppola, del Brighton. Su di lui tante squadre – è di oggi l’inserimento di due compagini spagnole quali Girona e Valencia -, ma gli inglesi hanno aperto solo ad un prestito secco. Fiorentina che comunque rimane vigile: sembrerebbe ancora essere lui l'indiziato numero uno per la retroguardia viola.