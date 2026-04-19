La Gazzetta dello Sport: Fiorentina a 3 stelle, Vanoli ora può osare
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sul reparto avanzato della Fiorentina, prendendo in analisi sia le novità offensive introdotte da Vanoli sia il possibile mercato attorno ai giocatori d'attacco viola.
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La rosea intitola l'articolo principale della pagina dedicata alla maglia viola: “Gud, Harrison e Solomon: Fiorentina a 3 stelle. Ora Vanoli può osare” continuando poi nel sottotitolo “Tre fantasisti insieme per una squadra di qualità. Con la salvezza in tasca si guarda al futuro”. La Gazzetta dedica poi un trafiletto alla peculiare scelta di un giovane difensore viola: “Comuzzo guarda al futuro, iscritto ad Ingegneria”.
Futuro tecnico viola?
In taglio basso il quotidiano presenta un pezzo che riguarda indirettamente anche la Fiorentina. La rosea si sofferma infatti sulla sorpresa Sassuolo e il suo allenatore (accostato anche ai viola): “Con Grosso è tornato il Sassuolo dei miracoli”.