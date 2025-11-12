La Fiorentina e una sfilza di tecnici subentranti

Un curioso scherzetto quello fatto dal calendario alla Fiorentina.

I viola in questa fase della stagione si troveranno ad affrontare una sfilza di tecnici subentranti alla guida di squadre che hanno esonerato i propri allenatori iniziali.

E' cominciato tutto con il Genoa e De Rossi, si proseguirà con la Juventus e Spalletti, per chiudere questo mini ciclo con l'Atalanta e quel Palladino che era a Firenze fino a pochi mesi fa.

Il tutto portato avanti da Vanoli che ha preso, a sua volta, il posto di Pioli in viola. Chiamiamole coincidenze.