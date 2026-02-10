L'occasione per un nuovo matrimonio con Batistuta. Quell'incontro con Commisso e la richiesta non accolta

L'intervista rilasciata la scorsa settimana dall'ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, ha riacceso il dibattito sull'importanza che una figura del genere potrebbe avere nella vita interna della società viola.

Ruolo di rappresentanza

La leggenda gigliata ha manifestato il proprio desiderio di poter rivestire un ruolo di rappresentanza all'interno del club ("Una chiamata dalla Fiorentina la riceverei volentieri ma sono passate due società e nessuno mi ha contattato"). Parole che indubbiamente hanno fatto rumore.

L'incontro con Commisso e Barone

In realtà qualcosa nel recente passato c'è stata. Nel 2019 Commisso lo incontrò assieme a Barone per valutare un suo ruolo attivo in società. Il risultato? Batistuta si mise a disposizione proponendo di ricoprire il ruolo di ambasciatore viola in Sudamerica, a fronte però di un compenso importante, scrive stamani La Nazione.

Più di recente poi la Fiorentina lo aveva invitato a visitare il Viola Park, senza tuttavia avere risposta, Chissà che il centenario del club non possa essere l'occasione giusta per trovare un punto d'incontro.