Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport per parlare del suo ruolo all'interno del club viola a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione:

"E' una bella responsabilità per me, devo consacrarmi in quel ruolo in cui mi sta provando il mister. Devo anche riuscire a essere continuo in tutte le prestazioni durante l'anno: penso sia il passo più importante che devo fare. Mi trovo veramente bene in tutti i ruoli del centrocampo. Quest'anno per ora giochiamo a due nel mezzo, ma può diventare anche a tre. In quel ruolo in cui mi sta provando per adesso il mister mi trovo molto bene, perché ho sia le chiavi del centrocampo sia molte responsabilità anche in fase difensiva".

Sul playoff di Conference

"Questo è vero, anche il mister ce lo sta facendo capire fin dal primo giorno: dice sempre che dobbiamo arrivare carichi al preliminare del 21 agosto e imporcelo come obiettivo per lavorare bene settimana dopo settimana. Questa sfida sarà importantissima perché vale per la qualificazione all'ultimo play-off di Conference League. Sperando poi di proseguire fino in fondo. Speriamo di arrivare fino a Lipsia (sede della finale, ndr)".

Su Firenze

"Mi sono trovato subito alla grande. All'inizio pensavo che il mio passato alla Juve, per la rivalità che c'è tra i due club, non fosse visto di buon occhio. Invece fin dal primo momento è andato tutto benissimo. Si vede che la gente ama proprio la Fiorentina. Dovunque vai ci sono sciarpe della squadre, in qualsiasi ristorante, per il centro: esiste solo la Fiorentina. È una cosa molto bella, perché fa sentire molto importanti i giocatori. Poi, è ovvio, hai anche delle grosse responsabilità".

Il suo proposito per questa stagione

“Vorrei che la Fiorentina di quest'anno fosse affascinante e…magari anche vincente”.