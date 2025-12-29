Kean e Gudmundsson: il mercato può attendere... Un impegno da rispettare fino alla fine

La Fiorentina si avvicina al mercato di gennnaio ancora ultima in classifica. Da settimane si parla di “decisioni drastiche” con il fine di far uscire la squadra dalla zona retrocessione il più presto possibile. Tutto gli indizi sembrano portare ad una vera e propria rivoluzione nel primo mese dell'anno che verrà.

Addii e nuovi innesti

Non saranno pochi gli addii in questa sessione di calciomercato; i giocatori che hanno chiesto la cessione saranno accontentati e anche chi non è considerato all'altezza dell'impresa che la squadra dovrà fare sarà mandato altrove, anche a costo di lasciare andare giocatori importanti e di perderci soldi. Servono volti nuovi a Firenze, giocatori con la giusta grinta e con la voglia di sporcarsi le mani.

Un impegno da mantenere fino in fondo

Saranno ancora giocatori viola Gudmundsson e Kean. I due sono saliti spesso in questa stagione sul banco degli imputati, accusati di scarsa voglia, di poco ataccamento alla maglia e di egoismo in campo. Gli attaccanti viola però non si muoveranno da Firenze. Hanno preso un impegno, quello di salvare la Fiorentina e sono intenzionati a provarci fino in fondo. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.