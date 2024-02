Della partita tra Bologna e Fiorentina in programma questo sera alle 19, ne parla in maniera approfondita il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio.

“Due squadre che nascono dalla mente dei loro allenatori”

Polverosi scrive: “Il derby che vale l’Europa, forse perfino la Champions, nasce dalla mente di due allenatori che hanno fatto di Bologna e Fiorentina due squadre vere. Motta e Italiano le hanno portate dove non arrivavano da tempo, le hanno trasformate nello spirito, rendendole più ricche e più strutturate”.

E ancora: “Il Bologna è di Thiago e la Fiorentina è di Italiano, il marchio è riconoscibile a prima vista. Hanno la stessa identità, la stessa impronta sul piano tattico, non temono di scoprirsi per attaccare e non rinunciano mai ai loro princìpi”.

Nzola a destra…il definitivo fallimento dell'angolano

A proposito di principi, Polverosi su Italiano asserisce che “pur di non cambiare sistema, a Lecce ha messo Nzola ala destra, decretando il definitivo fallimento del centravanti angolano”.