Un altro Tommaso da tenere d'occhio: convocato in Nazionale il portiere della Fiorentina Under 16

Il percorso di Tommaso Martinelli e Tommaso Vannucchi è sotto gli occhi di tutti. I due giovani portieri della Fiorentina hanno dimostrato di possedere ottime doti e, anche se in questa stagione hanno giocato poco occupando il ruolo di riserve in prima squadra, per loro si prospetta un futuro da protagonisti.

Un altro Tommaso da tenere d'occhio

C'è però un altro portiere che sta crescendo decisamente bene. Si tratta di Tommaso Mazzi, numero uno dell'Under 16 allenata da Stefano Guberti. Per Mazzi, classe 2009, è arrivata in queste ore la notizia della convocazione della convocazione nella Nazionale Under 15. Il ct Enrico Battisti lo ha voluto insieme all'altro portiere, Sonzogni dell'Atalanta, per la doppia amichevole contro la Spagna il 5 e 7 marzo a Coverciano.