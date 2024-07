Un rischio non da poco e la comunicazione complicata di casa Fiorentina

“In attacco siamo a posto così”. Parola dell’ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, oggi direttore generale, Alessandro Ferrari. Sì, ma a posto per cosa? Per arrivare dove? Per raggiungere quale obiettivo? Abbiamo il dovere di fidarci di queste parole? Alle quali aggiungiamo: “Abbiamo preso Kean, un signor giocatore”. Crediamo anche a questo? Nonostante le zero reti in diciannove partite dello scorso anno?

Il mercato si può giudicare anche in corsa

“Giudicate il nostro mercato a fine agosto”, continua Ferrari. Frasi fatte, di circostanza, sempre le solite. Il mercato, lo diciamo al giovane (calciaticamente parlando) dg viola, lo si giudica in fondo, ma anche in corsa, come è sempre stato fatto. E alle volte si giudica anche a gennaio, come quando la Fiorentina ha ceduto (mai successo prima) il capocannoniere della Serie A, un certo Vlahovic, a metà stagione alla Juventus, non ad una società qualunque. E chi espresse le proprie perplessità, non venne visto bene dallo società viola, diciamo così.

Un grande rischio

Insomma, sintetizziamo, ad ognuno il suo. E fino a prova contraria giornalisti, tifosi, opinionisti, possono benissimo giudicare in corsa, funziona così il calcio, soprattutto quando, ci venga permesso, le ultime stagioni non sono state certamente indimenticabili. E, ci permettano, la fiducia ad oggi è leggermente scemata, perché in una recente conferenza stampa, ci è stato detto che, quest’anno, l’attaccante non potrà essere sbagliato. Beh, dopo queste parole ci aspettavamo qualcosina in più di Kean. Oggi addirittura ci viene detto che davanti sarà l’unico acquisto. Possiamo almeno dire che ci sembra un po’ rischioso?

Comunicazione complicata

Postilla finale. Una cosa è giusto dirla: speriamo che abbiamo ragione loro e che sia finalmente una stagione di rinvincite e di successi. Prima o poi ci piacerebbe che accadesse. In questo senso, appunto, è giusto aspettare e vedere i prossimi colpi che a breve, per forza di cose, arriveranno. Ma la comunicazione, in casa Fiorentina, sembra davvero complicata.