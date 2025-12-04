Pucci: "Il patto è il punto di svolta, l'ora o mai più. Andiamo in massa a Reggio Emilia"

La partita contro il Sassuolo sarà uno degli spartiacque della stagione della Fiorentina. I tifosi viola lo hanno capito e seguiranno in massa la squadra al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

“Punto di svolta”

Dopo la gara di Bergamo è nato una sorta di patto tra la tifoseria e la squadra, che ha prodotto anche questo risultato. “Il patto è il punto di svolta, l'ora o mai più" commenta su La Nazione, il presidente dell'Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci.

“Giusto andare in massa a Reggio”

Pucci poi aggiunge: "E' giusto andare in massa a Reggio per dare un contributo, anche se il tifoso non può né parare, né segnare. La difficoltà resta, ma si prova a trovare ciò che unisce”.