UFFICIALE: Sfuma Itakura per la difesa della Fiorentina. Il giapponese rispetta la parola data

Dopo che il suo nome era stato accostato alla Fiorentina negli scorsi giorni, Ko Itakura è ufficialmente un giocatore dell'Ajax. Le voci intorno al difensore giapponese si erano fatte forti viste le sirene che riguardano un possibile addio di Comuzzo; Itakura, infatti, era stato individuato come possibile sostituto.

Il Borussia Mönchengladbach ha invece accettato l'offerta del club olandese di 11 milioni di euro. Su di lui, oltre alla Fiorentina, c'erano gli interessi anche di Eintracht Francoforte e Feyenoord.

Ecco Itakura con la sua nuova maglia: