Gara anonima di Vargas contro il Bayern Monaco: il prossimo colpo di mercato della Fiorentina sostituito nella sconfitta

Ultimo valzer in Bundesliga?

Una volta che la cessione di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato sarà ufficializzata, la Fiorentina potrà affondare il colpo per Ruben Vargas, esterno di piede destro dell'Augsburg. Proprio pochi minuti fa, è terminata la partita fra il suo Augusta e il Bayern Monaco, che ha visto trionfare gli ospiti per 3-2.

La prestazione di Vargas

Una gara, quella dello svizzero di origini dominicane, molto anonima contraddistinta da poche azioni personali e altrettante poche giocate offensive. Il Bayern è molto superiore all'Augsburg, ma Vargas non è riuscito ad impensierire i bavaresi; tant'è che, al minuto 80', viene sostituito e il suo cambio spreca la chance di accorciare le distanze da penalty.