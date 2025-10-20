La Gazzetta dello Sport: Pradè in bilico
La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza il difficile momento della Fiorentina, sottolineando soprattutto le significative dichiarazione rilasciato dagli uomini viola a fine partita.
La rabbia di Pioli
La pagina dedicata alla Fiorentina si apre con un titolo con il titolo “Viola furiosi”. Sentimento che ben si può percepire anche dalle parole di Pioli riportate dalla Rosea: “Il rigore? una simulazione”.
La posizione di Pradè
La Gazzetta sottolinea anche la presa di coscienza del Ds Pradè che nel post partita si è preso le responsabilità per quanto sta accadendo: “Pradè in bilico: Io il colpevole”.
