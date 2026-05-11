Maresca: "Mi sto preparando per la nuova stagione. Tornare ad allenare in Italia? Mi so adattare ovunque"

Tra gli allenatori sondati dalla Fiorentina per il dopo-Vanoli, le parole di Enzo Maresca - passato da Firenze come giocatore per la stagione 2004-05 - dalla giornata del Premio Nazionale Telenord-Gianni Di Marzio non hanno escluso nessuna possibilità.

Sul suo futuro

“Siamo a maggio, i campionati sono finiti, sto riposando e cercando di prepararmi. Sono stato ovunque nella mia carriera, sono stato bene in quattro paesi diversi, mi so adattare. L'ultima esperienza è stata in Inghilterra, vediamo la prossima…”

Su De Rossi

“Daniele ha fatto un ottimo lavoro al Genoa, sono contento per lui. Credo che ci siano tanti allenatori bravi in giro: è solamente questione di trovare l'ambiente giusto che ti faccia lavorare al meglio”.