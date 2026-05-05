Fiorentina, sondaggi con profili di altissimo livello e le valutazioni su tecnici in ascesa e giovani italiani

Il buon rapporto nato tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli, rispettivamente direttore sportivo e allenatore in carica della Fiorentina, non significa che il dirigente abbia deciso di andare avanti con questa guida tecnica.

Allenatori

Lo si legge stamani sul Corriere Fiorentino, assieme al fatto che il giro d’orizzonti pensando al futuro è iniziato da tempo. Un giro partito con i sondaggi per capire i pensieri di profili di altissimo livello (Maresca, Farioli), proseguito con le valutazioni su allenatori in grande ascesa (Iraola) e arrivato poi ai giovani italiani come Grosso e De Rossi.

Parametri

Candidati tanti, sui quali Paratici sta ragionando, con alcuni parametri ben precisi: il prossimo allenatore dovrà avere idee moderne e propositive, dovrà esser pronto a un confronto costruttivo con la dirigenza e deciso a prendersi qualche rischio nel lavorare con i giovani.