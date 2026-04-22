Maresca, la suggestione Fiorentina e il ritorno in Serie A. Intanto il Chelsea si mangia le mani e fallisce il progetto Rosenior

Il futuro della Fiorentina è un punto interrogativo, anche e soprattutto per chi si siederà in panchina nella prossima stagione. La suggestione Enzo Maresca, uno dei tanti nomi circolati in queste settimane, è molto complicata per il club viola.

Maresca verso il ritorno in Serie A

Il tecnico ex Chelsea, tuttavia, sembra essere in lizza per il ritorno in Serie A: ci sono stati i primi contatti con il Napoli e sembra intenzionato a voler allenare nel campionato italiano. Questo succede dopo l'interruzione dei rapporti proprio con i Blues, che hanno virato su Liam Rosenior… e non è andata benissimo. L'allenatore ex Strasburgo è stato esonerato con effetto immediato dopo cinque sconfitte consecutive senza fare un gol.

E al Chelsea si mangiano le mani…

A nome di tutti i membri del Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l'impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i recenti risultati e le prestazioni non sono stati all'altezza degli standard richiesti e la stagione è ancora ricca di successi. Tutti al Chelsea FC auguriamo a Liam ogni successo per il futuro.