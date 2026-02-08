Solomon 'forse' un po' più ala di Parisi: il miglior colpo di mercato... in una casella già occupata
Quel tipo di colpi nella rosa della Fiorentina ce li ha forse solo Gudmundsson, che però anche in questa stagione l'ha messi in mostra solo con l'Udinese: la rete del pari di ieri di Solomon è di quelle che incendiano e autorizzano bei pensieri. Se non fosse che l'ex Tottenham è finito in un contesto infernale che tende a fagocitare e distruggere ogni germoglio. E dire che per l'israeliano non è stato così scontato imporsi: Vanoli preferiva Parisi da ala adattata fino al problema fisico del campano.
Poi ieri l'acciacco di Gosens l'ha riportato nella sua posizione da terzino, liberando spazio a Solomon. E qui però arriva l'altra incognita perché sia lui che Gudmundsson sono destri e in un ideale tridente, entrambi destinati alla fascia sinistra. Attualità vuole che per averli entrambi, uno dei due si adatti alla fascia opposta: fin qui è toccato sempre al neo arrivato. Un peccato che il miglior colpo di mercato sia arrivato in una casella già occupata.