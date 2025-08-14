Massimo Sabatini: "Ritardo secco di sei mesi nei lavori per il Franchi, per la nuova Curva Fiesole siamo ancora rasoterra"

“I lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Sono certamente indietro rispetto all’atteso”. A dirlo è il consigliere della Lista Schmidt, Massimo Sabatini, a seguito della pubblicazione di alcune foto del cantiere.

“Ritardo di sei mesi”

E poi: “Rispetto alla promessa che 'nei mesi estivi tutto correrà veloce' lo stato dei fatti mostra ancora un cantiere che è a livello del terreno e non ha nessuna costruzione in elevazione. Un ritardo secco di sei mesi. Perché quel che si vede, rispetto all’unica versione dettagliata di cronoprogramma che sia mai stata prodotta ante-variante, doveva essere pronto al 19 febbraio”.

“Costretti a fare una variante a causa dei ritardi”

Infine: "Adesso certamente cambieranno le date, perché a causa dei ritardi sono stati costretti a fare una variante, di cui da tempo attendo il dettagliato cronoprogramma con fasi e date. Quelle autorizzate dalla conferenza dei servizi. Voglio proprio vedere ed ho già chiesto di fare un sopralluogo. Intanto, per quanto riguarda la nuova curva Fiesole, siamo ancora rasoterra!".

Dichiarazioni quelle del consigliere che stridono con le buone notizie arrivate in tema di reperimento fondi e posizionamento di Firenze nella cinquina che ospiterà i campionati europei del 2032.