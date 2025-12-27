Cagliari corsaro a Torino, gli isolani 'doppiano' la Fiorentina. Como a valanga sul Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la diciassettesima giornata di Serie A col doppio turno delle 15: al Via del Mare non c'è storia, il Como si impone per 0-3 sul Lecce; a Torino, invece, i granata cadono per mano del Cagliari: 1-2 il risultato finale.

La cronaca delle partite

Novanta minuti vivaci all'Olimpico Grande Torino: i granata vengono prima graziati dall'arbitro Doveri, che non assegna un rigore quantomeno opinabile, poi trovano il vantaggio su contropiede con Adams che è bravo a gestire il pallone e smistare per Vlasic, che non sbaglia da dentro l'area. Vengono fuori però gli isolani, che a ridosso dell'intervallo trovano il pareggio con Prati, bravo a trovare il tocco decisivo su spizzata da calcio d'angolo. Nel secondo tempo, poi, serve una perla di Kilicsoy per donare il vantaggio ai rossoblù: il turco - al 66simo - dribbla tre uomini e insacca un bel mancino nell'angolino basso, nulla può Paleari.

A Lecce, invece, non c'è praticamente mai partita: nel Como si accende il solito Nico Paz, che trova il gol che apre le marcature al 20simo grazie anche a una deviazione che rende la sua traiettoria imparabile. Nel secondo tempo, poi, dilagano i lariani: al 66simo è Ramon a trovare la zampata vincente su sviluppo di calcio piazzato, poi al 75simo è Douvikas a chiudere i conti, su assist di Nico Paz, trafiggendo Falcone fra le gambe.

La classifica completa

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 29, Como 27, Bologna 25, Lazio 23, Atalanta 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Udinese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.