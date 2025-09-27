​​

Non è ancora l'ora della titolarità per Cuadrado: ma Gilardino se lo tiene per la classica cabala che condanna la Fiorentina

Redazione /
Juan Cuadrado

Finora per Juan Cuadrado c'è stato spazio in tutte le gare in cui era disponibile ma sempre nella mezz'ora finale: e questo dovrebbe essere il suo destino anche domani nel derby contro la Fiorentina. Non è ancora l'ora della titolarità per il colombiano che però Gilardino si tiene come asso nella manica per i momenti di stanca del match, visti i 37 anni dell'esterno. Sperando magari nella classica cabala che spesso condanna la Fiorentina con i suoi ex.

