Non è ancora l'ora della titolarità per Cuadrado: ma Gilardino se lo tiene per la classica cabala che condanna la Fiorentina
Finora per Juan Cuadrado c'è stato spazio in tutte le gare in cui era disponibile ma sempre nella mezz'ora finale: e questo dovrebbe essere il suo destino anche domani nel derby contro la Fiorentina. Non è ancora l'ora della titolarità per il colombiano che però Gilardino si tiene come asso nella manica per i momenti di stanca del match, visti i 37 anni dell'esterno. Sperando magari nella classica cabala che spesso condanna la Fiorentina con i suoi ex.
