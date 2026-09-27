Graziani: "Ormai far giocare i ragazzi a calcio a volte è un lusso. C'è una realtà sostenibile, la Fiorentina ha visionato vari ragazzi lì"

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva

Il racconto di Graziani

"C’è una società i cui dirigenti sono miei amici e che conta circa 450 ragazzi, dai Pulcini fino alle Juniores. Ci sono ragazzi davvero bravi e spesso la Fiorentina viene a monitorarli e valutarli; alcuni di loro sono già stati portati a Firenze".

Il bel progetto

"Ormai, per permettere ai ragazzi di frequentare determinate scuole calcio, servono spesso tanti soldi e non tutte le famiglie possono permetterselo. Questa società, però, si affida agli sponsor per dare un’opportunità anche a quei ragazzi e a quelle famiglie che, altrimenti, non avrebbero la possibilità di sostenerne i costi. Così si dà l'opportunità a tutti".