Graziani: "Dodô è il miglior terzino della Fiorentina, ingiusto metterlo fuori rosa. Gnonto? Senza infamia e senza lode"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha analizzato vari temi a Radio Bruno Toscana: “Pellegrino sta facendo bene e i gol lo stanno aiutando a trovare fiducia. Il problema però sono gli esterni difensivi, perché sono bravi a spingere ma faticano a difendere. Alla lunga questo può essere un problema”.

“Ingiusto escludere Dodo”

Su Grosso: “Vincere la Serie B non è facile e l'anno scorso al Sassuolo aveva mostrato un bel gioco. La scelta di Paratici ci poteva stare, perché era comunque un allenatore giovane che voleva migliorarsi. Dodo? E' il terzino destro più forte che ha in rosa la Fiorentina, era migliorato tanto anche in fase difensiva. Non ritengo giusto che un giocatore venga messo fuori squadra solo perché non vuole rinnovare”.

“Gnonto? Aspettiamo…”

Infine su Gnonto: “Lo ritengo un giocatore senza infamia e senza lode. Ha voglia di migliorarsi, ha un buon dribbling ed è bravo nell'uno contro uno, ma aspettiamo a giudicarlo. Sicuramente se Mancini lo chiamò in Nazionale qualcosa di buono ci avrà visto”.