Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: Vanoli sceglie la difesa a quattro. Torna Ndour

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: la squadra viola cambia modulo, e si schiera col 4-4-2.

Vanoli opta per la difesa a quattro, Dodˆo a destra e Parisi a sinistra, Comuzzo e Pongracic i centrali. A centrocampo si rivede dal primo Ndour, preferito a Sohm, mentre trova conferme la coppia d'attacco Gudmundsson-Kean.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. 

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

