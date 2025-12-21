Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: Vanoli sceglie la difesa a quattro. Torna Ndour
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Udinese: la squadra viola cambia modulo, e si schiera col 4-4-2.
Le scelte di Vanoli
Vanoli opta per la difesa a quattro, Dodˆo a destra e Parisi a sinistra, Comuzzo e Pongracic i centrali. A centrocampo si rivede dal primo Ndour, preferito a Sohm, mentre trova conferme la coppia d'attacco Gudmundsson-Kean.
Le formazioni ufficiali
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
