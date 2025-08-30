Intesa totale Lamptey-Fiorentina. Il terzino ghanese è ad un passo: in definizione l'accordo col Brighton

La Fiorentina ha chiuso anche per il vice Dodô: salvo sorprese delle ultime ore sarà Tariq Lamptey a passare in viola. Il ghanese arriverà a titolo definitivo dal Brighton, club con cui è a scadenza nell'estate del 2026, e andrà ad arricchire la fascia destra di Pioli.

Si lavora per la chiusura definitiva

Il giocatore ha l'accordo totale con la Fiorentina mentre è in definizione la trattativa tra i club: mancano solo gli ultimi dettagli e il ghanese classe 2000 arriverà presto in Italia per giocare in Serie A.