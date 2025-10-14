Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno, tra i problemi viola e la panchina di Stefano Pioli.

Le parole su Kean

“Su Kean serve attenzione, perché se uno si infortuna in modo serio alla caviglia rischia di stare fuori diverso tempo. Magari così salta solo uno o due partite. Poi magari fa il miracolo e contro il Milan c'è, ma è rischioso”.

Sulla Fiorentina

“La Fiorentina ha già buttato via troppi punti, a volte non hai saputo gestire un vantaggio che ti eri guadagnato. Contro il Milan sarà dura, servirà la miglior Fiorentina. Piccoli? La società viola ha fatto un grande investimento e la pressione su di lui c'è anche per questo. Il salto di qualità lo vedremo anche in base alla risposta del ragazzo a questa pressione”.