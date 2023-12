Daniele Carnasciali, ex giocatore viola, a Lady Radio ha parlato di alcuni giocatori della Fiorentina, anche in ottica mercato di riparazione:

“Per gennaio, alla Fiorentina non servirebbe un terzino destro, secondo me, dato che Dodo dovrebbe rientrare a breve e poi ci sono i giovani Dodo e Pierozzi, anche se quest’ultimo non viene molto preso in considerazione da Italiano. Se passiamo invece all’attacco, va detto che a gennaio non è mai semplice trovare attaccanti che poi vadano bene per il gioco dell’allenatore. Detto questo, bisogna considerare che la Fiorentina in quel mese non avrà a disposizione né Kouamé né Nzola”.

Invece poi ha parlato di Luca Ranieri, difensore in grande spolvero: “Anche l’anno scorso, sul finire di stagione, aveva dimostrato di saperci fare. Ha una grande caratteristica, un mancino che sa impostare, a differenza di Milenkovic e Martinez Quarta. In difesa, dunque, la squadra è messa bene - a differenza dell'attacco - , con tre certezze come i tre centrali sopra menzionati”.