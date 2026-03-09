Il Rakow contro la Fiorentina senza un giocatore chiave. E intanto scoppia la polemica contro i giornalisti

Il Rakow si presenterà al cospetto della Fiorentina giovedì prossimo senza il proprio giocatore-chiave: l'attaccante Lamine Diaby-Fadiga (tra l'altro anche ex Jagiellonia).

Il giocatore ha saltato le ultime due gare della squadra e ha precisato che la sua assenza “non ha nulla a che fare con il Ramadan”. Ma è dovuta a “un infortunio muscolare all'adduttore”.

Diaby-Fadiga ha anche affermato di stare "facendo tutto il possibile" per risolvere i suoi problemi di salute, ma è improbabile che sia pronto a giocare giovedì.

Nel frattempo si è creata una polemica tra una parte della squadra di Częstochowa e i giornalisti. Tutto è nato da questa frase scritta dal sito web Weszlo.com: "Il Pogoń (squadra affrontata ieri in campionato e battuta per 2-0 ndr) è così debole che persino Makuch segna contro di loro". A prendere le parti del compagno di squadra ci ha pensato Michael Ameyaw che ha scritto su X: "Disgustoso! Quel ragazzo ha segnato un gol bellissimo e ha aiutato la squadra a vincere la partita, ma trovate sempre qualcosa di cui lamentarvi. Siete patetici. Non so se è un complesso che vi fa desiderare di essere calciatori voi stessi, o se siete semplicemente di mentalità ristretta".



