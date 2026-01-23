"Il Cagliari può dire la sua, ma contro la Fiorentina sarà più dura anche rispetto alla Juventus. Chi ha meno paura di perdere..."

Su Fiorentina-Cagliari, il calciatore Andrea Pisanu ha analizzato la sfida. Queste le sue parole, riportate da Tuttocagliari.net: “In effetti i viola sono in chiara ripresa. Sarà una gara importantissima sia per i toscani che per i sardi. Il Cagliari, dal mio punto di vista, può dire la sua. Anche perché si affronteranno due squadre molto vicine in classifica, sebbene da qualche settimana i veri valori tecnici della Fiorentina stiano venendo prepotentemente fuori”.

“Cagliari, sarà più dura a Firenze rispetto alla Juve”

“I rossoblù potrebbero incontrare ancora più difficoltà rispetto alla gara interna contro la Juventus: coi bianconeri il canovaccio tattico del match era scontato, mentre contro i gigliati i tifosi chiedono al Cagliari di fare qualcosa di più, di essere più propositivo. D’altro canto abbiamo nel nostro carniere le frecce per far male a De Gea e compagni. Alla fine potrebbe prevalere la compagine che, tra le due, avrà meno paura di perdere”.

“Vince chi ha meno paura di perdere, Fiorentina entusiasta”

Sul suo Cagliari: “Noi potremmo e dovremmo cercare di alzare un po’ il baricentro, anche per stroncare sul nascere l’entusiasmo e l’euforia della Fiorentina. Ma dentro una gara ci sono più partite: penso che all’inizio saremo piuttosto prudenti, mentre in altri frangenti andremo a prenderli alti”.