C'è una Fiorentina vincente in questo weekend di sole sconfitte: l'Under 16 supera il Catanzaro e respira in zona bassa

Dopo le sconfitte di Prima Squadra, Femminile e Primavera, c'è stata almeno una Fiorentina vittoriosa in questo fine settimana scarno di gioie. L'Under 16 Viola, infatti, ha superato il Catanzaro, in un match chiave per le zone bassissime della classifica.

I Viola hanno vinto per 3-2, andando in rete con Morazzini, Cannioto e Tonti. Un successo importante visto che si giocava fra le ultime due della classe: la Fiorentina adesso sale a quota 8 punti in altrettante partite, staccando un po' proprio i calabresi ultimi.