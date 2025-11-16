Marotta: "Il problema degli stadi in Italia è la burocrazia, siamo il fanalino di coda dell'Europa"

Sono giorni caldi per quanto riguarda la situazione dello stadio della Fiorentina: tra ritardi sul programma e candidatura a Euro 2032, il cammino sembra sempre più tortuoso. A tal proposito anche Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, si è espresso sulla situazione.

Il commento

“Per quanto riguarda gli stadi, noi italiani siamo il fanalino di coda: negli ultimi 15 anni sono stati costruiti 55 stadi in Europa, mentre in Italia solo 3 impianti sono stati costruiti o ristrutturati. Il problema sta nella burocrazia: quando si parla di investimenti come nel caso di Milano, quindi di un miliardo e 700 milioni, l'iter dovrebbe essere molto più snello”.

Situazione analoga

Ne sa qualcosa la Fiorentina, con lo stesso direttore generale Ferrari che ha lamentato uno scarso coinvolgimento della società nel progetto per lo stadio, senza contare gli importanti ritardi nei lavori.