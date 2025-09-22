Pioli out? La realtà è molto diversa...

Nonostante il campionato sia iniziato (male) da poche giornate, ci sono già diversi tifosi della Fiorentina che richiedono l'esonero del tecnico Stefano Pioli. Basti guardare i commenti giunti al nostro sito nelle ultime ore, oppure farsi un breve giro nei nostri social per avere altre conferme.

“Fiducia illimitata in Pioli”

Ma la realtà dei fatti è molto diversa. Fuori dai denti, Pioli per il momento non rischia. Il pensiero del club lo ha espresso in modo chiaro il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè. La sua frase “abbiamo una fiducia illimitata in Pioli” non è di circostanza.

Fiorentina-cantiere

Però è chiaro che non si possa continuare così, che ci sia bisogno di una reazione e anche in tempi brevi. Così come è necessario trovare uomini e identità, perché la Fiorentina attuale sembra un cantiere, stile quello presente al Franchi, dove i lavori si cambiano di settimana in settimana e gli operai si alternano con una velocità, talvolta sconcertante.