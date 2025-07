La nuova rivoluzione del centrocampo è in atto: Pradè segue un centrocampista colombiano del Monterrey

Decidendo di non riscattare alcuni dei prestiti della scorsa estate, Cataldi e Adli su tutti, la Fiorentina quest’oggi si ritrova a dover fare una vera e propria rivoluzione a centrocampo. E dopo l’arrivo di Jacopo Fazzini nelle prossime settimane sono attesi almeno altri due colpi. In queste ore intanto continuano ad uscire molti nomi, cosa che fa emergere come il club gigliato stia studiando piu situazioni per accontentare Stefano Pioli.

La Fiorentina segue un centrocampista sudamericano

Secondo quanto riportato da Olè, portale che parla di calcio argentino, la Fiorentina e tra i tanti club europei che avrebbero messo gli occhi sul centrocampista colombiano Nelson Deossa del Monterrey. Le partite del Mondiale per Club disputato coi messicani lo hanno infatti portato alla ribalta, e in casa messicana sono arrivate molte telefonate. Il club di Commisso non sarebbe però in pole position.

La concorrenza è ampia: i viola non sono in Pole Position

Il primo club ad essersi mossa per il centrocampista è stato infatti lo Sporting Lisbona, che ha preceduto di poco la Fiorentina nella richiesta di informazioni. In Brasile, invece, ci sarebbe il pressing del Flamengo, pronto a salutare l'ex viola Gerson che viaggia verso lo Zenit. Nel contratto del colombiano c’è una clausola da 20 milioni di euro.