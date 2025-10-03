Oltre i tre punti.. Niente. Fagioli poco e nulla, Dzeko gironzola. Menomale ci sono Ndour e Piccoli (che si mangia un gol)
Iniziare la competizione con una vittoria fa sempre bene. Anche se il risultato la Fiorentina lo ottiene contro una squadra di bassissimo livello e senza aver dominato la partita, come le forze sulla carta avrebbero indicato.
Ma c'è poco altro da esaltare
Tuttavia, dato il momento buio in campionato, speriamo che il successo in Conference costituisca un’iniezione di morale in vista della partita con la Roma, che invece arriva al Franchi col peso della sconfitta interna in Europa League. Non c’è molto altro da esaltare nella gara dei viola, abbastanza noiosa: oltre i tre punti, niente.
I voti
Fagioli – 5 – Anche oggi poco e nulla.
Ndour – 7 – Inizia pisolando, poi si sveglia. Colpo di testa azzeccato per l’assist a Piccoli. Staffilata all’ultimo minuto che chiude la partita.
Dzeko – 5 – Gironzola nella zona alle spalle di Piccoli, in serafica tranquillità. Commette alcuni errori in fase di disimpegno.
Piccoli – 6,5 – Un gol lo fa, un altro se lo mangia. Tanta corsa.
