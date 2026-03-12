Kean non convocato in Conference. Doppia seduta odierna e una tibia che lo fa vivere sulle montagne russe

“Obiettivo Cremona”. Paolo Vanoli ha esplicitato chiaramente qual è il piano previsto per Moise Kean che non è tra i convocati dunque per la partita di stasera della Fiorentina in Conference League.

Il giocatore continua il suo programma di recupero per cercare di essere messo in campo contro la Cremonese in quello che è un match chiave per il campionato dei viola.

Montagne russe

Tuttora però non ci sono certezze sul fatto che il giocatore possa essere lunedì al suo posto, ovvero al centro dell'attacco. Questo perché sta vivendo come se fosse in sulle montagne russe: un giorno ha buone sensazioni e prova a forzare, poche ore dopo la situazione cambia drasticamente.

Doppia seduta

Quello che è certo è che verrà fatto di tutto per averlo a disposizione lunedì. Oggi per esempio si allenerà sia mattina che pomeriggio al Viola Park. Il primo a sperarci è sicuramente Paolo Vanoli.