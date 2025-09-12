L'ex viola Zaniolo è tornato in Serie A... subito sotto osservazione. Nani: "Se sgarra gli do 'na capocciata"

Nicolò Zaniolo è tornato in Serie A. La sua esperienza alla Fiorentina ha decisamente lasciato a desiderare, con anche spiacevoli episodi di mezzo. Eppure l'ex Roma è deciso a volersi rilanciare ancora nel campionato italiano, stavolta con l'Udinese, che gli ha anche affidato la maglia numero 10.

Zaniolo torna in Serie A per rilanciarsi: “Trattativa complicata, ma ci ha voluto fortemente”

Di lui ha parlato ancora il direttore sportivo bianconero Gianluca Nani, durante la conferenza stampa di presentazione: “La trattativa per lui è stata complicata per molti motivi. Alle quattro del pomeriggio il presidente del Galatasaray ha telefonato a Zaniolo e in viva voce gli aveva detto che non sarebbe partito. Poi però la volontà di Nicolò è stata decisiva. Sembrava una montagna difficile da scalare, ma il ragazzo ci ha voluto fortemente”.

“Se sgarra gli do 'na capocciata”

E conclude: “Mi ha convinto la maturità di Zaniolo, perché ha riconosciuto i suoi errori. Sa anche le mie promesse, gliele ho fatte in romano… L'ho avvisato, qui non può sbagliare. Cosa gli ho detto? Che se sgarra gli do 'na capocciata (ride, ndr)”.