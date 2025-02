L'Atalanta rimbalza sul Torino sbagliando anche un rigore, ma ritrova Scamacca. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminata la gara delle 18 di questo sabato di Serie A: a Bergamo, sotto una pioggia scrosciante, l'Atalanta non va oltre l'1-1 col Torino.

La cronaca della gara

La partita si sblocca al 21simo minuto con l'ex della partita Bellanova che mette dentro la rete dell'1-0, annullata però per un tocco di mano dello stesso. Bisognerà allora aspettare il 35simo, col solito Bellanova che trova Djimsiti su calcio d'angolo: il difensore albanese incorna per l'1-0. Bastano 5 minuti ai granata per pareggiare: punizione battuta da Lazaro che trova la difesa impreparata, con Maripan che batte Rui Patricio da due passi. Al 74simo ecco l'occasione per l'Atalanta: Tameze trattiene Retegui in area, è calcio di rigore ma lo stesso Retegui si fa ipnotizzare dagli 11 metri da Milinkovic-Savic. Nel finale c'è spazio anche per il rientro in campo di Scamacca, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per 6 mesi.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 50, Atalanta 47, Lazio 39, Juventus 37, Fiorentina 36, Bologna 34, Milan 34, Roma 30, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.