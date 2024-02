“A nome del 7bello le più sentite condoglianze alla famiglia Hamrin. Per tutti un Mito indiscusso in campo, per Noi una persona che va oltre il Mito... umile, gentile e sempre disponibile con ognuno dei ragazzi che sta dietro al Suo striscione, disponibile a tal punto che qualche anno fa si fermò per strada con Noi e Giancarlo a scambiare qualche passaggio col pallone. Porteremo ovunque il tuo 7bello”.

Ed infine: "Con immenso affetto BUON VOLO UCCELLINO". Lo storico gruppo ultras Settebello ricorda così Kurt Hamrin, spentosi quest'oggi all'età di 89 anni, una Bandiera e una Leggenda della Storia della Fiorentina.