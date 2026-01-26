Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è intervenuto dal Duomo in attesa della Messa nel ricordo del Presidente Commisso, ricordandone le gesta e raccontando un aneddoto sulla relazione sportiva tra i due.

Su Commisso

“Commisso è stata una persona importantissima che ha fatto capire come il processo industriale, nello sport, sia la parte più importante da curare se si vogliono raggiungere poi i risultati sportivi. La ricerca dei risultati senza investimenti sulle strutture, prima ancora che sui calciatori, rischia di essere fine a sé stessa: lui era lungimirante, visionario, uno dei presidenti più importanti degli ultimi 20 anni”.

Un ricordo particolare

“Quando abbiamo preso Aquilani, abbiamo parlato con lui e ci ha detto che avremmo preso un allenatore importantissimo, e che noi lo avremmo preparato per diventare allenatore della Fiorentina: a noi andava bene, perché il Pisa non aveva l'ambizione di andare a competere con la Fiorentina e per noi Aquilani è stato molto importante. L'ho detto anche a lui: la struttura della nostra squadra è per 10/11 composta dai giocatori che lui ha preparato per anni”.